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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ميريهان حسين تستعرض أناقتها في شوارع أمريكا

ميريهان حسين
ميريهان حسين
هاجر هانئ

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا خلال تواجدها في أمريكا.

إطلالة ميريهان حسين

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت تنورة قصيرة للغاية باللون الكحلي مع قميص أبيض اللون و نسقت معهما جاكت طويل لا يحمل أي نقوشات.

أنتعلت ميريهان حسين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ميريهان حسين إطلالة ميريهان حسين صور ميريهان حسين

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