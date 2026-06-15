ميريهان حسين تستعرض أناقتها في شوارع أمريكا

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا خلال تواجدها في أمريكا.

إطلالة ميريهان حسين

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت تنورة قصيرة للغاية باللون الكحلي مع قميص أبيض اللون و نسقت معهما جاكت طويل لا يحمل أي نقوشات.

أنتعلت ميريهان حسين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.