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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصلحة مصر.. كم قطعت المنتخبات أميالا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
قسم الرياضة

انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبمشاركة 48 منتخبا مختلفا.

وتقطع كل يوم العديد من المنتخبات أميال من أجل خوض التدريبات أو الانتقال إلى مقر إقامة المباريات.

وبالنظر لكل المنتخبات فإن كل شئ يصب في صالح منتخب مصر في كأس العالم 2026 وفق الدراسات.

دراسات أمريكية

وفي دراسات من سبورتس إليستريتد وسوفا سكور كشفت إن متوسط تنقل المنتخبات في دور المجموعات يوصل لـ5146 ميل (حوالي 8280 كم) مما يُعد رقمًا ضخمًا يجعل هذه النسخة دي من أصعب النسخ لوجستيًا تاريخيا لكأس العالم.

وتعد البوسنة والهرسك هي الأكثر معاناة هو منتخب البوسنة والهرسك، إذ سيقطع 3129 ميل (5039 كم) بين تورونتو ولوس أنجلوس وسياتل

وهناك رحلة واحدة تعتبر الأصعب بالنسبة له، إذ تتمثل في 2175 ميل (حوالي 3500 كم) بين مباراتي كندا وسويسرا، ثم 954 ميل (حوالي 1535 كم) لسياتل لمواجهة قطر

ويضم في القائمة:

التشيك 2799 ميل (4505 كم)

جنوب أفريقيا 2415 ميل (3885 كم)

الكونغو الديمقراطية 2289 ميل (3680 كم)

الإكوادور 2151 ميل (3460 كم)

أما على مستوى المنتخبات العربية، فالصورة مختلفة تمامًا، إذ تعد الجزائر هي الأكثر سفرًا عربيًا، حيث منتخب الجزائر من أكتر المنتخبات تنقلًا، بـ2998 ميل (4840 كم) بين كانساس سيتي وسان فرانسيسكو ثم العودة مرة أخرى.

لكن المفاجأة إن منتخب مصر في وضع مريح جدًا ويعتبر من أقل المنتخبات تنقلا بالمسافات

منتخب مصر لن يقطع سوى 254 ميل بس (حوالي 409 كم) في دور المجموعات، بين سياتل أمام بلجيكا وفانكوفر أمام نيوزيلندا ثم العودة مجددا لسياتل لمواجهة إيران.

مما يعني عدم وجود رحلات طيران مرهقة، وكل التنقلات من الممكن عملها بسهولة، بجانب مصر عندها الميزة الأكبر في كل المنتخبات؟

في حال تصدر مصر مجموعتها، من الممكن تبقى في هذه المنطقة حتى دور الـ16.

مما يعني أنها ستلعب 5 مباريات كاملة بإجمالي تنقل لا يتجاوز 254 ميل (409 كم) فقط، في بطولة السفر بها قادر على حسم جاهزية المنتخبات، مصر لديها أفضلية هادئة، لكن قد تكون نقطة مفصلية جدًا، في حال تركيز مصر في لقاء بلجيكا لكتابة تاريخ وربما لأ لتأهل تاريخي.

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