الوادي الجديد تعلن أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلنت منطقة الازهر الشريف بمحافظة الوادى الجديد اوائل الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية علي مستوي المحافظة.

حيث جاءت اسماء اوائل الشهادة الاعدادية على النحو التالي : فاطمه احمد زهيري احمد ، منه محمود يوسف سعيد محمد ،فرح عادل يوسف محمد ،محمد أسامه منصور حسن ، ملك احمد مصطفي سعد ،اسماء جمال محمد سنوسى ،رقية محمد على سعداله ،زياد حماده حسين احمد ،سلمى محمد حسانين محمد

،منه الله امير عباس احمد ،احمد محمود احمد حسين

حبية محمود حسن محمد ابراهيم .

كما جاءت اسماء اوائل الشهادة الابتدائية حسن احمد حسن محمد ، احمد مجدى عبد المنعم ، معاذ مدحت سعيد احمد ، اشرقت احمد عبد الحميد حسن ، عوده خضر محمد محمد ، سمية خالد محمد حسين ، احمد محمد رجب حامد ، منه محمد عبدالله بكر ، رهف محمد عاطف محمد ، جاسر ابراهيم اسماعيل ، حبيبيه عاطف حسن مجدى ، محمد محمود صالح سنوسي ، رفيدة محمد امام حنفي .