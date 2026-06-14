محافظ الوادي الجديد تتفقد التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد بالتأمين الصحي بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية الجديد الملحق بفرع التأمين الصحي بمدينة الخارجة؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والوقوف على معدلات التنفيذ تمهيدًا لدخولها الخدمة ، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والدكتور محمد محروس مدير عام فرع التأمين الصحي بالوادي الجديد.

واطلعت المحافظ على الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية الجارية بنسبة إنجاز بلغت نحو 95%، كما تابعت أعمال التشطيبات النهائية والتجهيزات الفنية بالمبنى، الذي يضم 8 عيادات تخصصية ومعملًا للتحاليل الطبية ، ملحق به صالة انتظار للمرضي، ضمن مشروع توسعة وتطوير عيادات النصر للتأمين الصحي بمدينة الخارجة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية بكفاءة وجودة عالية ، بإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ 8 ملايين جنيه.

وأكدت المحافظ على سرعة استكمال الأعمال المتبقية والانتهاء من إجراءات التسليم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع سرعة تجهيز المبنى بالآثاث الطبي والإداري اللازم، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الخاصة بالمعمل ووحدة العلاج الطبيعي، بما يضمن جاهزية المبنى للتشغيل وتقديم خدمات طبية متكاملة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي.