خبير اقتصادي: 2026 العام الأخير لتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي



أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن هذا العام سيكون العام الأخير لتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مصر سوف يكون عهدها النهائي مع الصندوق بنهاية هذا العام.

وقال محمد فؤاد، خلال تصريحات لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مصر لديها ودائع وسندات، وتقوم باصدار سندات وصكوك أخرى، مع وجود مصادر أخرى منها تشجيع الإستثمار، وبيع الأصول، وغيرها.

الموازنة العامة للدولة

وتابع الخبير الإقتصادي، أن نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي قد قلت، ولكن مازال حجم الدين في مستوى كبير، مما يسبب ضغط على الموازنة العامة للدولة.