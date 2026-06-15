خالد جاد الله: مصر تحتاج الثقة والتركيز أمام بلجيكا.. وإمام عاشور يصنع الفارق

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب بلجيكا يُعد من أقوى المنتخبات في العالم، مشددًا على أهمية تركيز لاعبي منتخب مصر خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في كأس العالم.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "بلجيكا من المنتخبات القوية، والتعادل أمامها سيكون نتيجة جيدة جدًا، وسيمنح المنتخب المصري دافعًا قويًا في المباريات المقبلة".

وأضاف: "المنتخب البلجيكي متقدم جدًا فنيًا، ومن المنتخبات التي تقدم كرة قدم مميزة على مستوى العالم، وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم مع وجود تركيز وانضباط تكتيكي".

وتابع: "خلق المساحات لاستغلال سرعة محمد صلاح وعمر مرموش مسؤولية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، كما نحتاج إلى لاعب بقدرات عبد الله السعيد في هذه المباراة، بينما يمكن لإمام عاشور أن يكون له دور مهم إذا كان في حالته الفنية الجيدة، خاصة في التحولات الهجومية".

وواصل: "طالما أن منتخب مصر يحتفظ بالكرة ويلعب في نصف ملعب بلجيكا، فهذا سيقلل من فرص استقبال الأهداف".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا بد أن يثق لاعبو مصر في أنفسهم بشكل كبير، وأن يؤمنوا بقدرتهم على تقديم مباراة قوية، فالمباريات الكبيرة تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وكل لاعب يجب أن يكون في قمة تركيزه".