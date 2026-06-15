54 ألف سائح يصلون الغردقة على متن 268 رحلة دولية خلال يومين

واصل مطار الغردقة الدولي تسجيل معدلات تشغيل مرتفعة، حيث استقبل خلال الـ48 ساعة الماضية 268 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات الأوروبية والعالمية، وعلى متنها نحو 54 ألف سائح من جنسيات متعددة، في مؤشر جديد على قوة الحركة السياحية الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر.

وشهدت صالات الوصول بالمطار انتظامًا في استقبال السائحين وإنهاء الإجراءات، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين القادمين لقضاء إجازاتهم بمنتجعات وشواطئ الغردقة، التي تعد من أبرز المقاصد السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر.

وتزامنت الزيادة الملحوظة في أعداد الرحلات والسائحين مع ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق والقرى السياحية، مدعومة باستمرار تدفق الرحلات الدولية المنتظمة والشارتر من الأسواق الأوروبية الرئيسية، إلى جانب تنامي حركة السياحة الداخلية مع بدء الإجازات الصيفية.

وتتمتع الغردقة بمكانة متميزة على خريطة السياحة العالمية بفضل مقوماتها الطبيعية المتنوعة، التي تشمل الشواطئ الخلابة والشعاب المرجانية ومواقع الغوص والأنشطة البحرية المختلفة، ما يجعلها وجهة مفضلة للزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد عاملون بالقطاع السياحي أن مؤشرات الحركة الحالية تعكس موسمًا صيفيًا واعدًا، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات الحجوزات وتشغيل الرحلات الجوية من الأسواق المصدرة للسياحة، بما يدعم النمو السياحي ويعزز مكانة البحر الأحمر كواحد من أهم المقاصد السياحية في المنطقة.