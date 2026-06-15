قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: استقرار لبنان وأمنه جزء لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة
القائم بأعمال رئيس الضرائب العقارية في أول تصريح: سنتنازل عن طعون المتأخرات
من الاتصالات إلى القمم.. محطات وزيارات صنعت الشراكة المصرية الإماراتية
سقوط حافلة في اثيوبيا في وادي ومصرع ركابها
ياسين العياري.. اللاعب الذي رفض تونس وعاقبها في المونديال.. ليلة قاسية لنسور قرطاج أمام السويد
مجموعة مصر.. موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رسميا.. المالية تعلن تفاصيل إطلاق أبكليشن موبايل للضرائب العقارية
شعبة بيض المائدة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي ونسعى للتوسع في الأسواق الأفريقية
استقبل 10 أهداف ودي ورسمي.. هل يستعيد منتخب تونس توازنه أمام اليابان وهولندا؟
انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 15-6-2026 في الأسواق
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. استهداف سيارة وتفجيرات متتالية
جامعة الدول العربية تبحث توحيد التشريعات في مواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق أعمال النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ، و وفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتأشيرات الملحقة بها للعام المالي الجديد 2026 - 2027.

ومن المقرر أن يختتم المجلس مناقشة ذلك التقرير بإقرار عدد من التوصيات والمقترحات الهامة الموجهة الحكومة.

وتستهدف التوصيات والمقترحات ضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت أبرز تلك التوصيات كالتالي:
شددت على مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.

وطالبت بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي. 
كما أوصت باستكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة المجلس بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده.

وشددت على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد تعديلاته الأخيرة، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بعد خروج العديد من الجهات من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب ثغرات في الصياغة، بما أثر على تقليل الفوارق بين الدخول.

أوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بطرح صيانة الملاعب بما يتوافق مع الاستلام النهائي والاعتماد على الموارد الذاتية. 

وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تسوية أرصدة الدفعات المقدمة المتراكمة منذ أكثر من 15 سنة.
كما دعت وزارة البترول للاستفادة من معهد بحوث البترول في حل المشاكل التقنية، واستثناء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من نظام تمويل 1/12 شهريًا لضمان تنفيذ مشروعاتها في مواعيدها، وتدبير اعتمادات لسداد مديونيات محافظة سوهاج لاستكمال مشروعاتها.

طالبت اللجنة بحوكمة المنظومة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي وتسجيل كافة المستحقين من الجمعيات الأهلية لتوحيد معايير الصرف، ومضاعفة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

كما أوصت اللجنة، وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المالية لإيجاد بدائل لتكلفة طباعة الكتاب المدرسي، وإعادة النظر في منظومة الدعم وتحويل دعم السلع التموينية والخبز إلى دعم نقدي رقمي.

ودعت لاستثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل أيام العطلات من قرار عدم صرف الأجر عنها، وفصل اعتمادات الجهاز الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان في فصل مستقل.

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والالتزام بالسقف الأقصى لصافي دين الحكومة العامة، واتخاذ إجراءات لنقل أصول وخصوم المشروعات المنتهية من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية لتسوية مستحقاتها لدى بنك الاستثمار القومي. 

كما أوصت بالتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري والقطاع الخاص، وتعيين العاملين المؤقتين لوجود عجز بالجهات، ووضع حلول لمشاكل التصالح في مخالفات البناء، وتوفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف.

وأجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعديلات بنقل اعتمادات من الاحتياطيات لتعزيز موازنات بعض الجهات، وطالبت المالية بالالتزام بها.

كما دعت اللجنة، لدمج دواوين عموم الوزارات ذات الوحدتين الموازنتين في وحدة واحدة لتحقيق مبدأ وحدة الموازنة، وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية لدعم اللامركزية.

وطالبت بتحصيل الإيرادات المقدرة كحد أدنى، واستيداء المستحقات الحكومية المتأخرة، ورقابة الصناديق الخاصة لتوريد 15% شهريًا للخزانة، والبحث عن مصادر تمويل ذاتي دون أعباء جديدة على المواطنين، وتطوير استثمار الموارد الطبيعية والسياحية.

وخصصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية ملزمة لوزارة التخطيط بدعم باب الاستثمارات بنحو 15.1 مليار جنيه موزعة على محافظات القليوبية والدقهلية والإسكندرية ودمياط والغربية والبحيرة وأسيوط وأسوان وسوهاج والمنوفية والشرقية وقنا، وجهاز الصرف الصحي، ومياه الشرب، ووزارة العدل، والمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر، ومشيخة الأزهر، والأبنية التعليمية، وقصور الثقافة

كما أوصت اللجنة، بإنشاء مستشفى النهضة بالعامرية ومستشفى للتأمين الصحي بالسيوف بالإسكندرية، وإنشاء كوبري كفر الدوار، وإنشاء مستشفى جامعي لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد.

وأكدت اللجنة أهمية استكمال عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الهيئات المتشابهة أو تحويل بعضها لشركات مساهمة، وطالبت الهيئات بالالتزام باعتماد موازناتها في المواعيد القانونية وسداد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل.

ودعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وربط جهود التنمية في إطار موحد، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وعلاج عجز الميزان التجاري بسياسة "الإنتاج للتصدير"، وتدريب الكوادر الحكومية على إدارة الأزمات، ومراجعة أجور القطاع الصحي والتعليمي، وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الطبية، وحصر العاملين بالقطاع غير الرسمي.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المالية باعتبارها طرفًا أصيلًا في هذا الشأن.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التوصيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

أقطاي عبد الله

مصير أقطاي عبد الله.. تواصل مع هادي خشبة

ترشيحاتنا

اطباء جامعة طنطا

الفريق الطبي بجامعة طنطا: نتعاون لإنقاذ حياة مريض الطوارئ

رمد بورسعيد ينجح في إنقاذ مريضين من خطر فقدان البصر بعد إجراء عمليتين طارئتين معقدتين للجلوكوما

رمد بورسعيد ينجح في إنقاذ مريضين من خطر فقدان البصر بعد إجراء عمليتين طارئتين معقدتين للجلوكوما

الطالبه محمد عبد الرحمن

الثاني على إعدادية الأزهر بالدقهلية: أحلم بالطب.. ولم استخدم المحمول طوال الدراسة

بالصور

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد