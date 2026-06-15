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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تقديم خدمة طبية لـ1764 مواطنًا بقرية دفرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية دفره التابعة لمركز طنطا، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1764 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1342 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 49 تحليل دم، و27 تحليل طفيليات، و18 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 154 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 822 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ11 حالة، كما تم تنظيم 15 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 279 مترددًا، وشارك 112 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل قوافل طبية علاجية تحسين خدمات المواطنين

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