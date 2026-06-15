إصابة أربعة أشخاص في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم ملاكى بأخرى على طريق بلقاس - الطريق الدولى بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكى بأخرى وإصابة أربعة أشخاص.



أنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابه كلا من:

منال اسماعيل عبدالمقصود 50 عاما. مقيمة السنبلاوين

اشتباه نزيف بالمخ

نادي اسماعيل عبد المقصود 40 عاما مقيم السنبلاوين

حيث أصيب باشتباة كسر بالعمود الفقري

كسر مضاعف بالركبة اليسري وهاني حلمي الطنطاوي 44 عاما مقيم شربين باشتباه ما بعد الارتجاج جرح بالرأس

مريم رمضان جمعة 9 أعوام مقيمة السنبلاوين اشتباة كسر بالذراع الايمن.



تم نقل المصابببن إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.