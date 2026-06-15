تحرك هندسي مشترك بين مصر وفلسطين لإعادة تأهيل قطاع غزة

استقبل الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب مهندسي مصر، بمقر النقابة العامة، المهندس مجدي صالح، الأمين العام لاتحاد المهندسين الفلسطينيين، والمهندس جهاد الجبور، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، في لقاء خُصص لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في ما يتعلق بدعم الكوادر الهندسية الفلسطينية والمساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما تعرض له القطاع الهندسي من تدمير واسع طال البنية التحتية والمكاتب الاستشارية في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود العربية لتأهيل الكوادر الهندسية وتمكينها من أداء دورها في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة.

وأكد نقيب المهندسين المصريين أن دعم القضية الفلسطينية يمثل التزامًا مهنيًا وقوميًا لنقابة المهندسين، مشددًا على استمرار إبقاء ملف إعادة إعمار غزة ضمن أولويات عمل النقابة، وطرحه في مختلف المحافل الهندسية العربية والدولية.

وأشار إلى استعداد النقابة لتنفيذ برامج تدريبية للمهندسين الفلسطينيين في مختلف التخصصات، سواء عبر الدورات المباشرة أو التدريب عن بُعد، مع التركيز على مجالات الهندسة المدنية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية، بما يعزز جاهزية الكوادر الفلسطينية لمرحلة ما بعد الحرب.

إعادة إعمار قطاع غزة

كما لفت إلى أهمية بناء شراكات مهنية بين المكاتب الهندسية المصرية ونظيرتها الفلسطينية، عبر آليات التوأمة والتعاون الفني، بما يسهم في إعادة تأهيل المكاتب المتضررة وتطوير قدرتها على تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المهندسين الفلسطينيين أن الاتحاد يعمل على تفعيل قنوات التواصل مع المهندسين داخل قطاع غزة، بهدف إعادة تشغيل المكاتب الهندسية تدريجيًا وفق الإمكانات المتاحة، تمهيدًا لانخراطها في عملية إعادة البناء.

وأوضح أن الاتحاد يضع حاليًا خطة لتحديد الاحتياجات التدريبية للمهندسين الفلسطينيين بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، مثمنًا استعداد نقابة المهندسين المصرية لتقديم الدعم الفني والتدريبي.

كما أشاد عضو المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين الفلسطينيين بالدور التاريخي لنقابة المهندسين المصرية في دعم القضية الفلسطينية، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية في إعداد الكفاءات الهندسية الفلسطينية وإعادة تأهيل القطاع الهندسي للمشاركة في إعادة إعمار غزة.

وشهد اللقاء كذلك بحث أوضاع مهندسي غزة المتواجدين في مصر، وآليات الاستفادة من الخدمات المهنية والتدريبية التي توفرها النقابة، في إطار تعزيز التعاون والتضامن بين الجانبين.