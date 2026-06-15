عبدالعاطي: مشروع دعم الأمن الغذائي الممول من البنك الأوروبي يدعم قدرات مصر

أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بالشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي باعتبارها أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم "الاثنين" مع "ناديا كالفينو" رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمقر البنك في لوكسمبورج.

وأكد الوزير عبد العاطي - خلال اللقاء - على الأهمية التي توليها مصر للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وما يمثله بنك الاستثمار الأوروبي من ركيزة أساسية في دعم هذه الشراكة على المستويين التنموي والاستثماري.

وشدد وزير الخارجية على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما نوه بالأهمية البالغة لمشروع دعم الأمن الغذائي الممول في إطار استثمارات البنك، وما يمثله من مساهمة في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وثمن الوزير عبد العاطي مساهمة البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يضطلع به البنك في دعم وتنفيذ برنامج "نوفي"، باعتباره إحدى المنصات الوطنية الرائدة التي تعزز الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسهم في حشد التمويلات الميسرة ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، والدور الذي يضطلع به في دعم التعاون الإقليمي، معرباً عن التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات، من بينها مشروعات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات الصحة والإسكان.

وشهد الوزير عبد العاطي ورئيسة البنك والمفوضة الاوروبية للمتوسط مراسم توقيع الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع تطوير شبكة الكهرباء في مصر، وكذلك اتفاق مشروع "تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة لصالح شركة فاكسيرا"، الذي يمثل أول مشروع تعاون بين مصر والبنك في قطاع الصحة.