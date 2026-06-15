برلماني: هناك إيجابيات في الموازنة العامة.. والبعض لا يرى سوى نصف الكوب الفارغ

أكد أشرف أمين عضو مجلس النواب، خلال مناقشات تقرير الموازنة العامة للدولة، أن تقييم الموازنة يجب أن يكون بصورة موضوعية تراعي التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على ضرورة النظر إلى الجوانب الإيجابية وما تحقق من إنجازات إلى جانب التحديات القائمة.

دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية



وقال أشرف أمين : "أقول للجماعة اللي بتشوف نصف الكوب الفارغ وبيقولوا مفيش إيجابيات.. ترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا.. يا جماعة فيه إيجابيات"، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية التي تستحق الإشادة والدعم.

مجلس النواب يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للعام المالي الجديد مجلس النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، مع الاستمرار في معالجة التحديات التي تواجه المواطنين.