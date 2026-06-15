رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في اجتماع عقده بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب "دار الهندسة" "استشاري المشروع"، وكل من المهندس أحمد رمضان، والمهندس علاء الزناتي، المسئولين بمكتب "دار الهندسة".

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية الاستعداد المدروس لانطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة، لاستكمال مستهدفاتها باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق في التنمية الاقتصاديّة والعُمرانيّة، جنباً إلى جنب مع دفع معدلات العمل لإتمام ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من هذه المبادرة المهمة، وتذليل مختلف العقبات؛ للعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها لبدء التشغيل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما تحقق خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة التنموية المهمة، يمثل حافزاً نحو توسيع نطاق الاستفادة إلى المزيد من القرى في أنحاء مصر، من خلال المراحل اللاحقة للمبادرة، بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القرى في العديد من القطاعات والمجالات، ويحقق أهداف التنمية البشرية للدولة المصرية.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس أحمد عبد العظيم، الآليات المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية وكذا الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي من شأنها تفادي أية تحديات، وضمان تنفيذ الجداول الزمنية المقترحة للانتهاء من تنفيذ هاتين المرحلتين، ودخول مشروعاتهما الخدمة، وكان من بين الآليات المقترحة التحديد الدقيق لحجم ونطاق الأعمال، وتوفير كامل الأراضي بالمرحلة الثانية قبل بدء التنفيذ، والتوسع في استخدام منتجات محلية الصنع، وتأكيد وجود استشاريي تصميم وإشراف على التنفيذ متخصصين وذوي كفاءة عالية، مع متابعة معدلات الإنفاق على التنفيذ، وكذا تطبيق منظومة الشراء الموحد لدى شراء المهمات مع تشكيل لجنة خاصة لإدارة عملية الشراء.

وأوضح استشاري المشروع، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من المقرر تنفيذها على مستوى 59 مركزاً بـ 20 محافظة في الوجهين القبلي والبحري، داخل 1667 قرية، حيث يقع في نطاق أعمال وزارة الإسكان نحو 827 قرية، فيما يقع في نطاق أعمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 840 قرية من قرى المرحلة الثانية للمبادرة، ومن المقرر أن تشهد هذه المرحلة تنفيذ حوالي 18938 مشروعاً حتى الآن، من المتوقع أن تصل إلى 21 ألف مشروع.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الإعداد الجيد لبدء المراحل اللاحقة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق البرامج الزمنية وتنفيذها بالمعدلات المستهدفة، مع تفادي أية تحديات أسفر عنها الواقع العملي خلال تنفيذ المرحلة الأولى، هذا إلى جانب التوسع في استخدام مكونات محلية الصنع في تنفيذ المشروعات، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية مميزة لمكونات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجودة عالية وحجم إنتاج كافٍ.