طريقة تقديم تظلمات المحذوفين من التموين عبر مصر الرقمية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة أو المحذوفة إمكانية تقديم تظلمات لإعادة فحص موقفهم واستعادة الدعم حال ثبوت الاستحقاق، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية، في إطار جهود الدولة لمراجعة قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

فتح باب التظلمات



وكان الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، قد أعلن بدء تلقي تظلمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة اعتبارًا من أمس الأحد 14 يونيو 2026، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام كل من يرى أنه مستحق للدعم وتم إيقاف بطاقته لتقديم تظلم وإعادة دراسة حالته.

كيفية تقديم تظلم المحذوفين من التموين

تتم عملية تقديم التظلم من خلال ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بالتسجيل الإلكتروني ثم استكمال الإجراءات في مكتب التموين المختص وأخيرًا تأكيد الطلب عبر خدمة العملاء.

في الخطوة الأولى، يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية وتسجيل طلب التظلم من خلال استمارة تحديث البيانات، مع استكمال البيانات المطلوبة الخاصة بالدخل والممتلكات، ثم طباعة استمارة التحديث بعد الانتهاء من التسجيل.

بعد ذلك يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامته لتقديم نموذج استكمال التحديث وإرفاق المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم، مثل مفردات المرتب أو المستندات التي توضح عدم امتلاك سيارة حديثة أو أي أوراق أخرى مطلوبة وفقًا للحالة.



وفي المرحلة الأخيرة، يتم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الخط الساخن 19959 وإرسال بيانات التظلم ورقم الطلب وسبب الحذف لتأكيد تسجيل الشكوى ومتابعة إجراءات الفحص.

ماذا يحدث بعد تقديم التظلم؟

تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات والمستندات المقدمة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم وإثبات أن الحذف تم بالخطأ، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف المقررات التموينية والخبز اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.

أسباب حذف بعض المواطنين من منظومة التموين

حددت وزارة التموين عددًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف أو حذف البطاقة التموينية، من بينها امتلاك سيارة حديثة موديل 2017 أو أحدث، أو امتلاك أكثر من سيارة، وارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية إلى أكثر من 800 جنيه، أو سداد مصروفات مرتفعة للمدارس الدولية.

كما تشمل الأسباب امتلاك حيازات زراعية كبيرة تتجاوز 10 أفدنة، أو الإقامة في المجمعات السكنية الفاخرة، أو امتلاك شركات برؤوس أموال كبيرة.

وتتضمن أسباب الحذف أيضًا وجود أخطاء في البيانات المسجلة، مثل عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية، أو إضافة أفراد لا تربطهم صلة قرابة حقيقية بصاحب البطاقة، أو استمرار قيد أفراد مسافرين للخارج لفترات طويلة دون تحديث البيانات.

ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة التوقف عن صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية، أو ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة باستخدام البطاقة التموينية.

وأكدت وزارة التموين أن التظلمات متاحة حاليًا للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم، مع ضرورة تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة لضمان سرعة فحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.