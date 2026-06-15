قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة أصول الأوقاف المصرية
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ
مباراة مصر وبلجيكا أبرز محتوى برنامج على مسؤوليتي مع أحمد موسى اليوم
النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي
وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في امتحانات الثانوية العامة 2026
سخرية وتحدٍ.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال
قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
مفاجأة أصحاب الأرض .. من هو علي أحمد المتألق مع كندا ضد البوسنة والهرسك؟
زيارة محمد بن زايد للقاهرة تؤكد قوة الشراكة المصرية الإماراتية
تشكيل لجنة طارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة سمير شحاتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طريقة تقديم تظلمات المحذوفين من التموين عبر مصر الرقمية

كيفية التظلم على حذف بطاقة التموين
كيفية التظلم على حذف بطاقة التموين
رانيا أيمن

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة أو المحذوفة إمكانية تقديم تظلمات لإعادة فحص موقفهم واستعادة الدعم حال ثبوت الاستحقاق، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية، في إطار جهود الدولة لمراجعة قواعد بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

فتح باب التظلمات 
 

وكان الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، قد أعلن بدء تلقي تظلمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة اعتبارًا من أمس الأحد 14 يونيو 2026، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام كل من يرى أنه مستحق للدعم وتم إيقاف بطاقته لتقديم تظلم وإعادة دراسة حالته.

كيفية تقديم تظلم المحذوفين من التموين

تتم عملية تقديم التظلم من خلال ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بالتسجيل الإلكتروني ثم استكمال الإجراءات في مكتب التموين المختص وأخيرًا تأكيد الطلب عبر خدمة العملاء.

ضم الزوجة والأولاد على بطاقة التموين

في الخطوة الأولى، يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية وتسجيل طلب التظلم من خلال استمارة تحديث البيانات، مع استكمال البيانات المطلوبة الخاصة بالدخل والممتلكات، ثم طباعة استمارة التحديث بعد الانتهاء من التسجيل.

بعد ذلك يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامته لتقديم نموذج استكمال التحديث وإرفاق المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم، مثل مفردات المرتب أو المستندات التي توضح عدم امتلاك سيارة حديثة أو أي أوراق أخرى مطلوبة وفقًا للحالة.


وفي المرحلة الأخيرة، يتم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الخط الساخن 19959 وإرسال بيانات التظلم ورقم الطلب وسبب الحذف لتأكيد تسجيل الشكوى ومتابعة إجراءات الفحص.

ماذا يحدث بعد تقديم التظلم؟

تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات والمستندات المقدمة، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم وإثبات أن الحذف تم بالخطأ، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف المقررات التموينية والخبز اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.

أسباب حذف بعض المواطنين من منظومة التموين

حددت وزارة التموين عددًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف أو حذف البطاقة التموينية، من بينها امتلاك سيارة حديثة موديل 2017 أو أحدث، أو امتلاك أكثر من سيارة، وارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية إلى أكثر من 800 جنيه، أو سداد مصروفات مرتفعة للمدارس الدولية.

كما تشمل الأسباب امتلاك حيازات زراعية كبيرة تتجاوز 10 أفدنة، أو الإقامة في المجمعات السكنية الفاخرة، أو امتلاك شركات برؤوس أموال كبيرة.

بطاقة التموين

وتتضمن أسباب الحذف أيضًا وجود أخطاء في البيانات المسجلة، مثل عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية، أو إضافة أفراد لا تربطهم صلة قرابة حقيقية بصاحب البطاقة، أو استمرار قيد أفراد مسافرين للخارج لفترات طويلة دون تحديث البيانات.

ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة التوقف عن صرف السلع التموينية أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية، أو ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة باستخدام البطاقة التموينية.

وأكدت وزارة التموين أن التظلمات متاحة حاليًا للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم، مع ضرورة تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة لضمان سرعة فحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بطاقة التموين حذف بطاقة التموين التظلم على حذف بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية البطاقات التموينية وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

احمد موسى

أحمد موسى: عايزيين في الملعب اليوم مقاتلين وليس لاعبي كرة

محمد عراقي

عراقي: منتخب مصر جاهز لموقعة بلجيكا.. وتألق إمام عاشور مفاجأة التشكيل

محمد ثروت

محمد ثروت للاعبي مصر بعد سرقة منتخب انجلترا: اقفلوا الباب عليكم ولا تفتحوش حتى للمدرب

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد