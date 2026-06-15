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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سخرية وتحدي.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال

منتخب السنغال
منتخب السنغال
حسن العمدة

أثارت تصريحات بابي ثياو المدير الفتي لـ منتخب السنغال جدلا واسعا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فرنسا في كأس العالم 2026 بعدما رد بقوة على سؤال أحد الصحفيين بشأن خروج لاعبي المنتخب لأداء الصلاة رغم التحذيرات الأمنية بسبب سوء الأحوال الجوية في نيوجيرسي.

وقال الصحفي لمدرب السنغال إن هناك رياحا شديدة والأمن طلب من بعثة المنتخب عدم الخروج متسائلا عن سبب خروج اللاعبين لأداء الصلاة.

ورد بابي ثياو قائلا إن الصلاة تأتي في مقدمة الأولويات مضيفا أن الخوف يجب أن يكون من الله الذي خلق الرياح وليس من الرياح نفسها.

وأكد مدرب السنغال أن كرة القدم تبقى لعبة ترفيهية بينما تبقى العبادة أولوية بالنسبة لهم مشيرا إلى أن المنتخب كان سيخرج لأداء الصلاة حتى لو تزامن ذلك مع خوض نهائي كأس العالم.

وفي سياق متصل أطلق عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال السابق تصريحات ساخرة قبل مواجهة فرنسا المرتقبة مؤكدا ثقته في قدرة منتخب بلاده على تحقيق الفوز.

وقال سونكو إن أسود التيرانجا سيهزمون فرنسا مضيفا أن النتيجة في جميع الأحوال ستشهد فوز منتخب إفريقي على منتخب إفريقي في إشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتترقب الجماهير مواجهة السنغال وفرنسا ضمن منافسات كأس العالم وسط أجواء من الحماس والثقة داخل المعسكر السنغالي قبل اللقاء المرتقب.

بابي ثياو منتخب السنغال بابي ثياو المدير الفتي لمنتخب السنغال فرنسا كأس العالم 2026

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