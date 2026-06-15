الجيش الأمريكي : ينبغي للسفن المتأثرة بالحصار عدم السعي للعبور من مضيق هرمز

قال الجيش الأمريكي إن حصار الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا في انتظار استكمال الاتفاق مع إيران المقرر يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يونيو الجاري .

وأضاف الجيش الأمريكي - في بيان أوردته وكالة أسوشيتيد برس - أنه ينبغي للسفن المتأثرة بالحصار عدم السعي للعبور لحين إعطاء "توجيهات صريحة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌إن العديد من السفن ‌المحملة ‌بالنفط بدأت في الخروج من مضيق هرمز.

وكتب ‌ترامب ‌في ⁠منشور على منصة تروث سوشيال: "بدأت ⁠السفن، ‌وكثير منها محمل ⁠بالنفط، في التحرك ⁠للخروج من مضيق ⁠هرمز. تسلك السفن ممرا جنوبيا يتمتع بأمان وحماية عالية. كما توجد مسارات أخرى".



