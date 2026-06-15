برلماني: مشاركة مصر في قمة السبع تعكس تصاعد مكانتها الدولية وترسخ دورها في صناعة القرار العالمي

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع الكبرى تمثل تأكيدًا جديدًا على المكانة المتنامية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وتعكس حجم الثقة والتقدير اللذين باتت تتمتع بهما الدولة المصرية لدى القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي اليوم، أن دعوة مصر للمشاركة في قمة تضم أكبر الاقتصادات العالمية تعكس إدراك المجتمع الدولي للدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلًا عن نجاح السياسة الخارجية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما عزز من مكانة الدولة المصرية كلاعب مؤثر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية وتنويع علاقاتها الدولية، الأمر الذي منحها قدرة أكبر على الدفاع عن مصالحها الوطنية والمساهمة بفاعلية في مناقشة الملفات العالمية المهمة، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، وقضايا التنمية المستدامة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية متسارعة، وهو ما يجعل الرؤية المصرية محل اهتمام وتقدير داخل المحافل الدولية، خاصة في ضوء نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد الغنيمي أن مصر أصبحت تمتلك صوتًا مؤثرًا في المنتديات الدولية، يعبر عن مصالح وتطلعات الدول النامية، وينقل أولويات القارة الإفريقية والعالم العربي إلى دوائر صنع القرار العالمي، بما يسهم في تعزيز العدالة الدولية ودعم جهود التنمية وتحقيق مصالح الشعوب الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تمثل انعكاسًا مباشرًا للمكانة التي وصلت إليها مصر إقليميًا ودوليًا، ورسالة واضحة بأن القاهرة أصبحت شريكًا أساسيًا في صياغة الرؤى والحلول للتحديات العالمية الراهنة.