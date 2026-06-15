قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفرج ببلاش .. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
داعما لمصر.. أحمد موسى يقدم حلقة اليوم بقميص المنتخب
مدبولي يشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة أصول الأوقاف المصرية
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ
مباراة مصر وبلجيكا أبرز محتوى برنامج على مسؤوليتي مع أحمد موسى اليوم
النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي
وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في امتحانات الثانوية العامة 2026
سخرية وتحدٍ.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال
قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: شرائح نيورالينك نقلة تاريخية بالطب وتفتح عصرًا جديدًا للهندسة الحيوية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، أن مشروع زراعة الشرائح الدماغية الذي يطوره إيلون ماسك عبر شركة “نيورالينك” ليست فكرة حديثة، بل بدأ العمل عليها منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن حصول الشركة على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء التجارب السريرية يمثل تحولًا مهمًا نحو تطبيقات عملية للهندسة الحيوية.

وأوضح عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذه الخطوة تنقل المشروع من نطاق الخيال العلمي إلى واقع طبي قابل للتطبيق، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة في علاج الأمراض العصبية المستعصية.

علاج أمراض مستعصية وإعادة الأمل للمرضى

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التقنية هو علاج حالات طبية معقدة مثل إصابات النخاع الشوكي، والشلل، وفقدان البصر والسمع، إضافة إلى اضطرابات الحركة والنطق.

وأوضح أن الشريحة تعمل كـ“جسر عصبي” يترجم إشارات المخ إلى أوامر رقمية، لافتًا إلى أن التجارب الأولية أظهرت نتائج مبشرة، حيث تمكن بعض المرضى من تنفيذ مهام بسيطة مثل تحريك مؤشر الكمبيوتر أو ممارسة ألعاب ذهنية باستخدام التفكير فقط.

روبوتات دقيقة بدل الجراحة البشرية

ولفت خبير أمن المعلومات إلى أن عملية زرع الشريحة داخل الدماغ تتم عبر روبوتات فائقة الدقة بدلًا من التدخل البشري، لضمان أعلى درجات الأمان والدقة وتقليل نسب الخطأ.

وأضاف أن هذه التقنية لا تقتصر على العلاج فقط، بل تمتد لتشمل الاكتشاف المبكر للأمراض، وتطوير خطط علاج مخصصة لكل حالة، بالاعتماد على تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي.

مستقبل الطب والذكاء الاصطناعي

واختتم عزام حديثه بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي سيصبح عنصرًا رئيسيًا في تحليل البيانات الطبية الضخمة وفهم التفاعلات البيولوجية المعقدة، مشيرًا إلى أننا أمام تحولات قد تعيد تشكيل شكل المهن التكنولوجية التقليدية.

وحذر من تسارع التطور التكنولوجي الذي قد يؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف الحالية، مؤكدًا أهمية الاستعداد للتحديات الأخلاقية والأمنية المرتبطة بتقنيات الدمج بين الإنسان والآلة وتأمين البيانات البيولوجية في المستقبل.

هيئة الغذاء الشرائح الدماغية شركة “نيورالينك”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع «مدينة المستشفيات

وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع «مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية»

رئيسة القومي للمرأة تستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

رئيسة القومي للمرأة تبحث تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا بسادة يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية إخميم وساقلته

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد