محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448 هجرية بمسجد أبو بكر الصديق





شهد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب صلاة المغرب، بمسجد أبو بكر الصديق بحي أول مدينة الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد ١٤٤٨هـ.

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمحافظة الإسماعيلية، وقيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف بالإسماعيلية، وعددًا من أئمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

قد بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عيسى رمضان، إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق بحي الإفرنج بالإسماعيلية.

ثم ألقى فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

والتي أشار خلالها إلى الدروس المستفادة من هجرة الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة، وأهمها الاقتداء برسول الله في حب الوطن وبناء الأوطان، والعمل ابتغاء وجه الله تعالى، والتضحية في سبيل رفعة ونصر دين الله.

وأن الإسلام دين يدعو إلى العلم والأخذ بالأسباب، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال إعداد رسول الله للهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.

ثم اُختتمت الاحتفالية ، بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ فرحان عبدالمجيد.

وأعرب "حسب الله" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيًا المَولى عز وجلَّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.