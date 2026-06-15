استقلال القرار الإسرائيلي.. تصريح مفاجئ من نتنياهو بشأن علاقته بترامب

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة فقدان إسرائيل لاستقلاليتها في صنع القرارات الاستراتيجية، في إشارة إلى العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.

وقال نتنياهو، ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في مكتب رئيس الوزراء: "في الولايات المتحدة، يقولون إن الرئيس دونالد ترامب ينفذ كل ما أطلبه، وفي إسرائيل، يقولون العكس، إنني أنفذ كل ما يطلبه".

وأضاف: "كلا الأمرين غير صحيح"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

ويؤكد نتنياهو: "تربطنا علاقة شراكة، فنحن نعرف بعضنا جيدًا. نتفق في كثير من الأحيان، ونختلف أحيانًا. هذا أمر طبيعي حتى في أفضل العلاقات".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار" ما تقوله الولايات المتحدة.