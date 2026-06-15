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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي: تحركات تهدف إلى إعادة إحياء أو تطوير تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أسباب تأخر الرئيس الأمريكي عن حضور فعاليات قمة مجموعة السبع مدينة إيفيان، موضحًا أن السبب يعود إلى مشاركته في احتفال بعيد ميلاده، إلى جانب متابعة مباراة أقيمت في حديقة البيت الأبيض.


وتطرق "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، من مدينة إيفيان الفرنسية،  إلى عدد من الملفات السياسية المرتبطة بالسياسة الأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى وجود اتفاقات سابقة تتعلق بإيران، من بينها اتفاق وُصف بأنه مرتبط بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والذي يتضمن ترتيبات اقتصادية وسياسية متعلقة بالعلاقات مع طهران.


وأوضح أن بعض التصورات المطروحة تقوم على إعادة ترتيب الأدوار الإقليمية، بما يشمل أدوارًا اقتصادية وأمنية في منطقة الشرق الأوسط، مقابل ترتيبات مالية مرتبطة بعوائد النفط، في إطار رؤية تهدف – وفق تعبيره – إلى ضبط التوازنات الإقليمية.


وأشار إلى أن هناك تحركات تهدف إلى إعادة إحياء أو تطوير تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن هذه المسارات قد تساهم في تهدئة الأوضاع في المنطقة، مع الإشارة إلى اجتماعات مع دول خليجية كبرى ضمن هذا السياق.


ولفت إلى أن إسرائيل تعيش حالة من التحفظ تجاه هذه التفاهمات، وتحاول التأثير على مسارها، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، خاصة في قطاع غزة وبعض الملفات المرتبطة بإيران ودول المنطقة.

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