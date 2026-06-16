حسام حسن: عقدي انتهى منذ فبراير.. وأواصل العمل ثقة في الشعب المصري

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم انتهى منذ شهر فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يزال يواصل أداء مهامه مع المنتخب الوطني دون توقيع عقد جديد، في ظل حالة الثقة المتبادلة التي تجمعه بالجماهير المصرية.



الاستمرار رغم انتهاء العقد

وأوضح حسام حسن أن انتهاء العقد لم يكن سببًا في التوقف عن العمل أو التأثير على تركيزه مع المنتخب، مؤكدًا أنه يضع مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول، ويواصل أداء مسؤولياته بكل التزام وإخلاص، دون النظر إلى الجوانب التعاقدية في الوقت الحالي.

الثقة أساس العلاقة.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر إلى أن استمراره في قيادة الفراعنة بعد انتهاء عقده يعكس حجم الثقة التي تربطه بالشعب المصري، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا له من أجل مواصلة العمل وبذل أقصى ما لديه لتحقيق تطلعات الجماهير، خاصة في ظل المرحلة المهمة التي يمر بها المنتخب.

التركيز على مستقبل المنتخب

وشدد حسام حسن على أن تركيزه ينصب بالكامل على إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن نجاح منتخب مصر يظل الهدف الأول بالنسبة له، وأن جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين يعملون بروح واحدة من أجل إسعاد الجماهير.

رسالة للجماهير المصرية

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على اعتزازه الكبير بثقة الجماهير المصرية ودعمها المستمر، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تدفعه لمواصلة العمل بكل جدية، معربًا عن أمله في أن ينجح المنتخب في تحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ الكرة المصرية وتلبي طموحات جماهيرها داخل مصر.