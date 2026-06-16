أضا: محمد هاني يتعرض لانتقادات لا يستحقها



أكد الإعلامي محمد طارق أضا ، أن محمد هاني كان أحد أبرز لاعبي منتخب مصر خلال مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه نجح في الحد من خطورة النجم البلجيكي دوكو، الذي يعد من أخطر لاعبي المنتخب المنافس.



وقال أضا، عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن محمد هاني قدم مباراة كبيرة رغم تسجيله هدفًا بالخطأ في مرماه، مؤكدًا أن هذا الخطأ لا يقلل من الأداء المميز الذي ظهر به طوال اللقاء، خاصة على المستوى الدفاعي والتكتيكي.

وأضاف أن محمد هاني، يتعرض لانتقادات كثيرة لا تعكس مستواه الحقيقي، مشددًا على أنه من أفضل اللاعبين في مركزه داخل الكرة المصرية، مشيرا إلى أن أسلوبه وشخصيته داخل الملعب يذكرانه بالنجم السابق إبراهيم حسن، مختتمًا تصريحاته بقوله: "محمد هاني بحبه والله، ويستحق تقديرًا أكبر مما يحصل عليه".