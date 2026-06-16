وكيل إفريقية النواب: مشروعات الربط الإفريقي يدعم التنمية الصناعية والزراعية

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مشروعات الربط اللوجستي والبنية التحتية العابرة للحدود تمثل حجر الزاوية في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، مشددًا على أن القارة السمراء تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة إذا ما تم استكمال مشروعات الربط القاري وتطوير شبكات النقل والطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية.

وقال “سليم” في بيان له أصدره اليوم : إن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورًا محوريًا في دفع جهود التكامل الإفريقي، من خلال تبني وتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، في مقدمتها طريق القاهرة – كيب تاون، ومشروعات الربط الكهربائي مع الدول الإفريقية، وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويخدم أهداف التنمية المستدامة بالقارة متقدماً ب 5 اقتراحات ومطالب عاجلة لدعم هذا الملف الحيوي وهى :

أولاً: الإسراع في استكمال مشروعات الطرق والمحاور القارية، وفي مقدمتها طريق القاهرة – كيب تاون، باعتباره شريانًا اقتصاديًا يربط شمال القارة بجنوبها.



ثانيًا: التوسع في مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الإفريقية، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الصناعية والزراعية.

ثالثًا: إنشاء شبكة متكاملة من المراكز والمناطق اللوجستية الإفريقية بالتعاون مع الدول الشقيقة لتسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل.

رابعًا: تعزيز الاستثمارات في تطوير الموانئ البحرية والجافة وربطها بشبكات النقل الحديثة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة.

خامسًا: تفعيل آليات التمويل الإفريقي المشترك ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى وفق جداول زمنية محددة.

وأشاد الدكتور محمد سليم بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مكانة مصر كجسر استراتيجي بين إفريقيا والعالم، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت نموذجًا رائدًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وأن نجاحاتها في هذا المجال تعزز من قدرتها على قيادة جهود التكامل والتنمية بالقارة الإفريقية.

وأكد " سليم " أن مستقبل إفريقيا لن يُبنى بالشعارات، وإنما بالطرق العابرة للحدود، وشبكات الكهرباء الحديثة، والموانئ الذكية، والمناطق اللوجستية المتطورة، داعيًا إلى تحرك إفريقي عاجل لتحويل مشروعات الربط القاري إلى واقع ملموس، لأن قوة إفريقيا تبدأ من ترابطها، وتنميتها الحقيقية تنطلق من بنية تحتية قادرة على صناعة المستقبل وتحقيق الازدهار لشعوب القارة كافة