رصف ورفع كفاءة طريق ترعة فهمي بمركز منشأة القناطر بطول 2.5 كم

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن الانتهاء من مشروع رصف ورفع كفاءة طريق ترعة فهمي بمركز منشأة القناطر وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية بالمراكز والمدن.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال ضمت تنفيذ شبكة إنارة حديثة وتركيب بلاط الإنترلوك لأرصفة المشاة إلى جانب أعمال رصف الطريق بطول ٢.٥ كم وعرض ٢٠ مترا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف القطاعات تهدف الي تحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية وتساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتم تنفيذ الأعمال بإشراف مديرية الطرق بمحافظة الجيزة برئاسة المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية.