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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر نجحت في توظيف موقعها الاستراتيجي

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع (G7) تعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الدعوة للمشاركة لم تعد ترتبط باعتبارات دبلوماسية أو بروتوكولية، وإنما تعكس إدراكا دوليا متزايدا لأهمية الدور المصري في التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم.

وقال «محسب» إن العالم يشهد حاليا تحولات عميقة في بنية الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وهو ما جعل الدول الكبرى أكثر حرصا على الاستماع إلى رؤى الدول الإقليمية المؤثرة، وفي مقدمتها مصر التي أصبحت تمثل مركزا محوريا للتجارة والطاقة والنقل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح النائب أن مشاركة مصر في القمة تمثل فرصة مهمة لعرض الرؤية المصرية بشأن القضايا الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بتمويل التنمية، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير التمويل الميسر للدول النامية، فضلا عن طرح أولويات القارة الأفريقية التي ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجالات البنية التحتية والأمن الغذائي والتحول الأخضر.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تفرض نفسها كشريك موثوق للمؤسسات الاقتصادية الدولية بفضل ما نفذته من إصلاحات اقتصادية ومشروعات بنية أساسية عملاقة عززت من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحويل موقعها الجغرافي إلى ميزة تنافسية حقيقية.

وأشار إلى أن الحضور المصري في قمة السبع يعكس نجاح السياسة الخارجية في بناء شبكة متوازنة من العلاقات مع مختلف القوى الدولية، بما يحقق المصالح الوطنية ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع أكبر الاقتصادات العالمية.

وأكد النائب أيمن محسب أن أهمية المشاركة تكمن أيضا في توجيه رسالة واضحة بأن مصر أصبحت طرفا فاعلا في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي، وأن صوتها بات يحظى بالاهتمام والتقدير داخل المحافل الدولية الكبرى، بما يعزز من فرص جذب مزيد من الاستثمارات والشراكات التنموية خلال المرحلة المقبلة.

أيمن محسب الشئون الاقتصادية مجلس النواب النواب التحديات الاقتصادية

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