إبراهيم عبد الجواد عن محمد هاني: أداء فوق العظمة

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمستوى المميز الذي قدمه محمد هاني، لاعب منتخب مصر، خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «محمد هاني قدم إمبارح مباراة فوق العظمة بشويتين.. واحد من أجمد الأداءات الفردية اللي شوفتها للاعب قدام واحد من أهم أجنحة العالم».

وأضاف: «اسعَ وسيب ربنا يكرمك ويرزقك من فضله، وفضل ربنا دايمًا أكبر وأعظم مما تتخيل»، في إشادة واضحة بما قدمه ظهير منتخب مصر أمام أحد أبرز نجوم المنتخب البلجيكي.

وكان محمد هاني قد لفت الأنظار بأدائه القوي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين مصر وبلجيكا على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في كأس العالم 2026، حيث نجح في الحد من خطورة الجبهة الهجومية البلجيكية وقدم واحدة من أبرز مبارياته الدولية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا يوم الإثنين 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء يقام على ملعب «بي سي بلايس» بكندا، وتنطلق صافرته في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، وسط طموحات الفراعنة لتحقيق أول انتصار لهم في البطولة وتعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.