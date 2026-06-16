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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شلالات وادي النقرة.. لوحة ربانية نادرة تتدفق بين جبال سانت كاترين

شلالات النقرة بسانت كاترين
شلالات النقرة بسانت كاترين
ايمن محمد

تتحول أودية جنوب سيناء، عقب مواسم الأمطار والسيول، إلى مشاهد طبيعية آسرة تجذب عشاق المغامرة والتصوير والاستكشاف، وتبرز شلالات وادي النقرة كواحدة من أندر الظواهر الطبيعية التي يمكن مشاهدتها في المحافظة، حيث تتشكل بين الجبال الشاهقة والوديان الوعرة المحيطة بمدينة سانت كاترين، وبالتحديد في منطقة قرية الطرفة المجاورة لوادي فيران.

وتُعد هذه الشلالات ظاهرة موسمية مرتبطة بمياه السيول الناتجة عن الأمطار الشتوية، إذ تبدأ في الظهور خلال منتصف أو نهاية فصل الشتاء، وتستمر لفترات متفاوتة وفقًا لكميات الأمطار ومعدلات تدفق المياه، لتمنح المنطقة مشهدًا استثنائيًا يجمع بين خرير المياه وصفاء السماء وروعة التكوينات الجبلية.

وتزخر جنوب سيناء بالعديد من المواقع التي تشهد ظواهر مماثلة عقب هطول الأمطار، من بينها مناطق سرابيط الخادم، ووادي فيران، وسانت كاترين، والطور، ودهب، ونويبع، وأتير، ونخل، حيث تتحول مجاري السيول والوديان الجافة إلى لوحات طبيعية نابضة بالحياة، تتزين بالخضرة المؤقتة وتنعكس على جنباتها ألوان الجبال الصخرية التي تشتهر بها سيناء.

وتبدو شلالات وادي النقرة وكأنها قطعة من الجنة وسط الصحراء؛ فالمياه المتدفقة تنساب بين الصخور الجرانيتية العملاقة، فيما تحتضن الجبال المشهد في صورة بانورامية مبهرة، تجذب هواة التصوير والطبيعة من مختلف أنحاء العالم.

وقال صالح عوص، الدليل البدوي  أحد المهتمين بالسياحة البيئية ورحلات الوديان في جنوب سيناء، إن هذه الظواهر الطبيعية تمثل كنزًا سياحيًا فريدًا يعكس التنوع البيئي الذي تتمتع به سيناء، مؤكدًا أن متابعة مواقع الشلالات الموسمية تتطلب خبرة ميدانية ومعرفة دقيقة بمسارات السيول والظروف المناخية.

وأضاف: «شلالات وادي النقرة من أجمل المشاهد التي يمكن أن يراها الزائر في جنوب سيناء، فهي لا تظهر إلا في أوقات محددة بعد سقوط الأمطار، ما يجعل مشاهدتها تجربة استثنائية ونادرة. نحن نتابع حركة السيول والتغيرات الجوية بشكل مستمر، بالتعاون مع أبناء والسكان المحليين، لرصد أفضل الأوقات التي يمكن خلالها الاستمتاع بهذه المناظر الطبيعية الخلابة».

وأشار إلى أن رحلات الهايكينج والتخييم في هذه المناطق تمنح الزائر فرصة فريدة لاكتشاف جانب مختلف من سحر سيناء، بعيدًا عن الوجهات السياحية التقليدية، حيث تمتزج الطبيعة البكر بالهدوء والخصوصية وروح المغامرة.

وتواصل شلالات وادي النقرة وغيرها من الظواهر الموسمية رسم مشاهد ساحرة في قلب جنوب سيناء، مؤكدة أن المحافظة لا تقتصر على الشواطئ والبحار فقط، بل تضم كنوزًا طبيعية وجبلية فريدة تجعلها واحدة من أبرز وجهات السياحة البيئية والمغامرات في مصر.

جنوب سيناء وادي النقرة شلالات سانت كاترين

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