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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«بابا» لعمرو دياب تتخطى 300 مليون مشاهدة واستماع وتواصل هيمنتها كأكثر أغنية عربية استماعًا

عمرو دياب
عمرو دياب
أحمد إبراهيم

حققت أغنية “بابا” للنجم عمرو دياب إنجازًا جديدًا بعدما تجاوزت حاجز 300 مليون مشاهدة واستماع على منصة “يوتيوب”، لتواصل تصدرها للمشهد الموسيقي العربي وتؤكد مكانتها كالأغنية الأكثر استماعًا منذ صيف 2025 وحتى الآن.

 

تفاصيل أغنية بابا 

أغنية "بابا" من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

ومنذ طرحها ضمن ألبوم “ابتدينا”، فرضت “بابا” نفسها كواحدة من أبرز الظواهر الموسيقية في العالم العربي، حيث تصدرت قوائم الأغاني الرسمية في مصر وعدد من الدول العربية، كما واصلت هيمنتها على يوتيوب بعدما حافظت على المركز الأول لفترة قاربت الشهرين متتاليين.

كما احتلت الأغنية المركز الأول في قوائم “مينا” و"بيلبورد” الرسمية للأغاني الأكثر استماعًا، واستمرت في المنافسة على الصدارة لأسابيع متتالية.

ولم يقتصر نجاحها على قوائم الاستماع والمنصات الرقمية فقط، بل امتد تأثيرها إلى مختلف شرائح ومستمعي الموسيقى في العالم العربي. 

فقد تحولت الأغنية إلى جزء أساسي من المشهد اليومي، بداية من الأفراح الشعبية في أقصى صعيد مصر، مرورًا بالمناسبات والحفلات في مختلف المدن العربية، وصولًا إلى قوائم تشغيل أشهر منسقي الموسيقى حول العالم، في مشهد نادر يعكس قدرتها على تجاوز الحواجز الجغرافية واختلاف الأذواق الموسيقية، لتصبح واحدة من أكثر الأغنيات العربية انتشارًا وتأثيرًا خلال عام 2025.

 

ألبوم “ابتدينا”

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة نجاحات استثنائية حققها ألبوم “ابتدينا”، الذي تصدر قوائم الاستماع على مختلف المنصات الرقمية، ونجح في إدخال جميع أغانيه إلى القوائم الرسمية، فيما أصبح عمرو دياب أول فنان يتصدر القائمة الرئيسية للأغاني العربية بأغنيتين مختلفتين من الألبوم نفسه، هما “خطفوني” و"بابا”.

كما شهد عام 2025 حضورًا رقميًا استثنائيًا للهضبة، حيث تصدر قوائم أنغامي بأكثر من 600 مليون استماع، فيما وصلت استماعاته على سبوتيفاي في مصر والعالم العربي إلى أكثر من 296 مليون استماع، مع استمرار ألبوم “ابتدينا” في تحقيق أرقام قياسية جعلته الألبوم العربي الأكثر استماعًا على المنصة خلال العام.

ويؤكد نجاح “بابا” استمرار عمرو دياب في الحفاظ على صدارة المشهد الموسيقي العربي، ليس فقط من خلال أرقام الاستماع والمشاهدات، بل أيضًا عبر حضوره القوي في القوائم الرسمية والحفلات الجماهيرية التي شهدت إقبالًا استثنائيًا في مختلف العواصم العربية طوال العام.

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