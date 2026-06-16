برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تؤكد مكانة مصر كشريك مؤثر في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي

أكدت جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى تمثل انعكاسًا واضحًا للمكانة الدولية المتنامية التي أصبحت تتمتع بها الدولة ودليلًا على الثقة المتزايدة في الدور المصري باعتباره أحد أهم الأطراف الإقليمية القادرة على المساهمة في معالجة القضايا الدولية المعقدة.

وقالت شاهين، في بيان إن دعوة مصر للمشاركة في قمة تضم أكبر الاقتصادات العالمية تعكس تقديرًا دوليًا للرؤية المصرية المتوازنة في التعامل مع مختلف الملفات السياسية والاقتصادية، فضلًا عن نجاح الدبلوماسية المصرية في ترسيخ حضور فاعل ومؤثر داخل دوائر صنع القرار الدولية.

وأوضحت أن العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية تتشابك فيها الأزمات الاقتصادية مع التحديات الأمنية والصراعات الجيوسياسية، وهو ما يجعل من الدور المصري عنصرًا مهمًا في أي حوار دولي يسعى إلى تحقيق الاستقرار وإيجاد حلول واقعية ومستدامة للأزمات الراهنة.

وأضافت أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القوى الدولية، مستندة إلى سياسة خارجية متوازنة تحافظ على استقلال القرار الوطني وتقوم على تنوع العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة، وهو ما عزز من قدرة القاهرة على لعب أدوار محورية في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تمثل فرصة مهمة لعرض الرؤية المصرية بشأن القضايا الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والأمن الغذائي، وتمويل التنمية، والتغيرات المناخية، فضلًا عن نقل تطلعات الدول النامية التي تتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.

وشددت جيهان شاهين على أن مصر أصبحت صوتًا موثوقًا يعبر عن مصالح القارة الأفريقية والدول النامية داخل المحافل الدولية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من ثقل سياسي وموقع استراتيجي ورؤية واضحة تجاه قضايا التنمية والسلام.

وأكدت أن الحضور المصري المتكرر في القمم الدولية الكبرى يعكس نجاح الدولة في استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العالمية، ويؤكد أن القاهرة أصبحت شريكًا أساسيًا في مناقشة وصياغة الحلول للتحديات الدولية، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.