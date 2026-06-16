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مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة

مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة
أ ش أ

 أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم الثلاثاء افتتاح إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة "أرض الصومال" سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج- رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددةً التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

جمهورية مصر العربية افتتاح إقليم شمال غرب الصومال منطقة أرض الصومال سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة انتهاك صارخ للقانون الدولي

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