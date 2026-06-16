"هذا الشبل من ذاك الأسد".. أحمد شوبير يشيد بـ مصطفى شوبير بعد تألقه أمام بلجيكا

احتفى الإعلامي أحمد شوبير حارس المرمى السابق بنجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي المصري والمنتخب الوطني، بعد مشاركته وتألقه التاريخي في بطولة كأس العالم 2026.



وكتب عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"هذا الشبل من ذاك الأسد" مما يعكس إنجازاً تاريخياً نادراً تشابه فيه البدايات بين الأب والابن في المونديال.



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.