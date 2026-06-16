قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه
النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ
ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا
ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان
مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
كامل الوزير: أتحمل مسئولية سداد 14 مليار يورو.. وأورد للدولة فائضًا بالدولار
وزير النقل لـ النواب: لا نحصل على مليم من الموازنة العامة.. ومشروعاتنا تمول نفسها
موجة حر واسعة تجتاح أوروبا هذا الأسبوع.. والحرارة تتجاوز المعدلات الموسمية بـ13 درجة
مجلس النواب يوافق على تمويل الخطين الثاني والثالث للقطار السريع ويرفع جلساته إلى 22 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"هذا الشبل من ذاك الأسد".. أحمد شوبير يشيد بـ مصطفى شوبير بعد تألقه أمام بلجيكا

شوبير
شوبير
علا محمد

احتفى الإعلامي أحمد شوبير حارس المرمى السابق بنجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي المصري والمنتخب الوطني، بعد مشاركته وتألقه التاريخي في بطولة كأس العالم 2026.


وكتب عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"هذا الشبل من ذاك الأسد" مما يعكس إنجازاً تاريخياً نادراً تشابه فيه البدايات بين الأب والابن في المونديال.


وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير بنجله مصطفى شوبير مصطفى شوبير المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

شوبير ومصطفى

هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

بالصور

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد