«يا حبيبتي يا مصر».. رائعة شادية التي تحولت لأيقونة كروية

عندما نستعيد تاريخ الأغاني المرتبطة بالمنتخب المصري، تبرز أغنية «يا حبيبتي يا مصر» بصوت الفنانة الراحلة شادية باعتبارها واحدة من أكثر الأعمال الوطنية حضورًا في الوجدان المصري.



الأغنية تحولت تدريجيا لوأحدة من أهم الأناشيد غير الرسمية التي ارتبطت بلحظات الانتصار والفرح الكروي عبر عقود طويلة.



صدرت الأغنية عام 1970، بعد سنوات من نكسة يونيو 1967، وكتب كلماتها الشاعر محمد حمزة، بينما وضع ألحانها الموسيقار الكبير بليغ حمدي، لتخرج إلى الجمهور كرسالة حب وانتماء للوطن، تعكس حالة التمسك بالأمل والإيمان بقدرة مصر على تجاوز التحديات.



الرحلة الحقيقية للأغنية مع كرة القدم بدأت بعد نحو عشرين عامًا من صدورها، وتحديدًا خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 1990. وفي المباراة الحاسمة التي جمعت المنتخب المصري ونظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، كان المنتخب بحاجة إلى الفوز لضمان التأهل إلى مونديال إيطاليا.



وفي إطار الاستعداد النفسي لتلك المواجهة التاريخية، طلب المدير الفني للمنتخب المصري آنذاك، الكابتن محمود الجوهري، إذاعة أغنية «يا حبيبتي يا مصر» عبر مكبرات الصوت داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء.



وجاء القرار بهدف تعزيز الروح الوطنية لدى اللاعبين والجماهير، وتحويل أجواء المباراة إلى حالة من التعبئة المعنوية والدعم الجماهيري الاستثنائي.



ومع امتلاء مدرجات استاد القاهرة بأكثر من 80 ألف متفرج، ترددت كلمات الأغنية في أرجاء الملعب وسط مشهد مهيب، امتزجت فيه المشاعر الوطنية بالحلم الرياضي. وبعد دقائق من البداية، سجل حسام حسن هدف المباراة الوحيد، ليقود المنتخب المصري إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1934.



وعلى مدار السنوات التالية، ظلت «يا حبيبتي يا مصر» جزءًا ثابتًا من المشهد الاحتفالي المصري، تتردد في الملاعب والشوارع ووسائل الإعلام، لتؤكد قدرة الأغنية الوطنية على تجاوز الزمن والارتباط بأجيال متعاقبة من الجماهير.