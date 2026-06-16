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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تعتمد التسعير الجديد لتقنين أراضي تغيير الاستخدام

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد اعتماد
نتائج أعمال لجان التسعير الخاصة بتقنين أوضاع أراضي تغيير الاستخدام بمراكز المحافظة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأضافت المحافظ أن إعادة دراسة الأسعار وتخفيضها جاءت استجابةً لمطالب المواطنين، وبعد مراجعة دقيقة من اللجنة العليا للتسعير بمديرية الإسكان بالتنسيق مع المراكز، حيث تم الأخذ في الاعتبار طبيعة كل منطقة ومستوى التخطيط والخدمات،بما يضمن تحديد أسعار عادلة وواقعية تتناسب مع القيمة الفعلية للأراضي.

وأشارت إلى أن الأسعار الجديدة التي تم اعتمادها تتراوح ما بين 100 و500 جنيه للمتر وفقًا لطبيعة كل موقع، بهدف التيسير على المواطنين وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، مع استكمال جهود المحافظة نحو إنهاء ملفات التقنين وتقنين أوضاع المواطنين بصورة قانونية ومنظمة.

الوادي الجديد اخبار الوادي مرحبا محافظ الوادي الجديد

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