التحفظ على الطبيب.. ملابسات وفاة أجنبية عقب جراحة استئصال ورم بالرحم في الوراق

تحفظت الجهات المختصة بالجيزة على طبيب، عقب وفاة سيدة أجنبية داخل أحد المراكز الطبية بمنطقة الوراق، بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم بالرحم.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة المريضة داخل مركز طبي عقب إجراء الجراحة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى التحفظ على الطبيب القائم على العملية لحين استكمال التحقيقات والوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.

وتم إخطار جهات التحقيق المختصة، التي أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة وطلبت إعداد التقارير الطبية والفنية اللازمة لبيان ما إذا كانت هناك شبهة خطأ طبي من عدمه.