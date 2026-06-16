ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية لدى الإغلاق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم /الثلاثاء/ مرتفعًا بمقدار (49.69) نقطة، ليصل إلى مستوى (11145.55) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.6) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (235) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (115) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (141) شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (237.32) نقطة، ليصل إلى مستوى (23221.15) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (15) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3.2) مليون سهم.