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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1500 عبوة أدوية وإضافات أعلاف مجهولة المصدر بكفر الشيخ

حملة بيطرية في كفر الشيخ
حملة بيطرية في كفر الشيخ
محمود زيدان

تمكنت حملة مشتركة بين الطب البيطري والتموين وحماية المستهلك بكفر الشيخ، من ضبط 1500 عبوة أدوية وإضافات أعلاف مجهولة المصدر ببيلا.


جاءت الحملة في ضوء تكليفات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشرف على الحملة الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور مجدي كامل، مدير إدارة الخدمات، والدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا، في إطار خطة المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ضمت لجنة المرور الدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش ببيلا، اليصابات مهاود، رئيس مكتب تموين بندر بيلا، محمد البدراوي، بجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.

أسفر المرور على عيادات ومراكز تداول الأدوية البيطرية بمركز بيلا عن ضبط 1500 عبوة أدوية بيطرية وإضافات أعلاف مجهولة المصدر، وجرى تحرير المحضر رقم 2358 لسنة 2026 جنح قسم شرطة بيلا.

حملة بيطرية في كفر الشيخ 
كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الطب البيطري مجهولة المصدر

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