بحضور 3 وزارات .. زراعة الشيوخ تناقش مقترحا عن دمج التكنولوجيا في القطاع الزراعي

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور محسن البطران، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يركز بشكل أساسي على التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

ويشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من السادة المسؤولين وممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، لضمان صياغة رؤية متكاملة وقابلة للتطبيق. ويهدف هذا التنسيق الحكومي المشترك إلى بحث سبل توطين التقنيات الحديثة في وسائل الري والزراعة، وتوفير الدعم الفني اللازم للمزارعين بما يضمن مواكبة الطفرة التكنولوجية الحالية.

الأمن الغذائي يتصدر مناقشات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل



ويسعى الاقتراح برغبة المقدم من نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى وضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، عبر الاعتماد على آليات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.

وتستهدف هذه الخطوة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ورفع جودة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة كمياتها، بما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.