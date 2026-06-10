حزب الجبهة الوطنية يشكل لجنة التخطيط الاستراتيجي برئاسة عاصم الجزار

أعلن حزب الجبهة الوطنية تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي، وذلك بموجب القرار رقم (1) لسنة 2026 الصادر عن الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، في إطار تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز الرؤية المستقبلية للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الحزب أن اللجنة ستتولى عدداً من المهام الرئيسية، من بينها وضع واعتماد الرؤية والخطة الاستراتيجية للحزب، ومراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي على المستويات المركزية والجغرافية كافة، إلى جانب إعداد السياسات والتوجهات الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الحزب.

ويرأس اللجنة الدكتور عاصم الجزار، وتضم في عضويتها المستشار محمد عمران الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والنائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، والفريق طارق سلام أمين أمانة الدفاع والأمن القومي المركزية، والنائبة سحر نصر أمين أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية، والنائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب محمد الدخميسي أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، والنائب شريف وديع عضو مجلس الشيوخ.

وأكد الحزب أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن خطواته الهادفة إلى بناء كيان سياسي قادر على مواكبة التحديات المستقبلية، ودعم العمل المؤسسي بما يسهم في تحقيق أهداف الحزب وخدمة الوطن.