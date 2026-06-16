قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى مشيدا بمحمد هاني: أهم ظهير أيمن عندنا.. وأجبر دوكو على تغيير مركزه
لاعبو كوريا الجنوبية يقاطعون وسائل الإعلام تضامنا مع نجم الفريق
بالعربية وعلى أنغام "حلوة يا بلدي".. ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بقمة السبع: "نورت يا ريس"
واشنطن تفتح الباب أمام عودة النفط الإيراني للأسواق ضمن تسوية لإنهاء الحرب
انطلاق أعمال قمة مجموعة دول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية.. تفاصيل
رغم الصعود العالمي.. انخفاض أسعار الذهب في مصر الآن
تعليق قوي من أحمد موسى على تعادل مصر مع بلجيكا في المونديال | بث مباشر
فيفا تشيد بشوبير.. 17 تصدي ناجح أمام بلجيكا وتفوق لافت على كورتوا
السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: لن ننسحب من جنوب لبنان
وزير الأوقاف: رسالة القاضي تقوم على معانٍ عظيمة تتجسد في النور والحق والعدل
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
كا-رثة داخل مستشفى الشاطبي.. ونقابة الأطباء: "ما جالناش حاجة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

باص الساعة 12 يثير الذعر بالشوارع.. الأتوبيس ملك شركة إنتاج ويستخدم في مشهد بأحد الأفلام

الباص
الباص
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات مصحوبة بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت الزعم بسير أتوبيس أسود اللون بزجاج معتم بعدد من شوارع القاهرة بعد منتصف الليل مدون على جانبه عبارة "الساعة ١٢" والادعاء بكونه يثير الذعر بأوساط المواطنين لسيره بدون سائق .

بالفحص أمكن تحديد الأتوبيس المشار إليه مملوك لإحدى شركات الإنتاج الفنى ، وتبين مخالفته لشروط الترخيص (تغيير لونه - تركيب زجاج معتم "فاميه" - تركيب ملصقات على الأجزاء الخارجية له) ، وبسؤال المسئولين بالشركة أقروا بأن الأتوبيس المشار إليه تم طلاؤه باللون الأسود ووضع العبارة المشار إليها عليه لاستخدامه فى مشهد بأحد الأفلام القائمين على تصويره حالياً بإحدى المناطق بالجيزة ولم يسبق التحرك به فى أى محافظة أخرى، وأن مقاطع الفيديو المتداولة لسير الأتوبيس بعدد من شوارع القاهرة مُصطنعة بتقنية الذكاء الاصطناعى من رواد مواقع التواصل الاجتماعى .

تم التحفظ على الأتوبيس ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة المالكة. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى منتصف الليل الساعة ١٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية

تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل سفير جنوب السودان

البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني يستقبل القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة

الارض الزراعية

البنك الزراعي المصري والأمثال الشعبية.. تراث يعكس فلسفة العمل في الأرض ودعم التنمية الزراعية

بالصور

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد