باص الساعة 12 يثير الذعر بالشوارع.. الأتوبيس ملك شركة إنتاج ويستخدم في مشهد بأحد الأفلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات مصحوبة بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت الزعم بسير أتوبيس أسود اللون بزجاج معتم بعدد من شوارع القاهرة بعد منتصف الليل مدون على جانبه عبارة "الساعة ١٢" والادعاء بكونه يثير الذعر بأوساط المواطنين لسيره بدون سائق .

بالفحص أمكن تحديد الأتوبيس المشار إليه مملوك لإحدى شركات الإنتاج الفنى ، وتبين مخالفته لشروط الترخيص (تغيير لونه - تركيب زجاج معتم "فاميه" - تركيب ملصقات على الأجزاء الخارجية له) ، وبسؤال المسئولين بالشركة أقروا بأن الأتوبيس المشار إليه تم طلاؤه باللون الأسود ووضع العبارة المشار إليها عليه لاستخدامه فى مشهد بأحد الأفلام القائمين على تصويره حالياً بإحدى المناطق بالجيزة ولم يسبق التحرك به فى أى محافظة أخرى، وأن مقاطع الفيديو المتداولة لسير الأتوبيس بعدد من شوارع القاهرة مُصطنعة بتقنية الذكاء الاصطناعى من رواد مواقع التواصل الاجتماعى .

تم التحفظ على الأتوبيس ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة المالكة.