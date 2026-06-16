بسبب معاكسة فتاة.. صياد يقطع يد زميله بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بأسلحة بيضاء بالإسكندرية.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ اليوم 16 الجارى نشبت مشاجرة بين (صيادين – لهما معلومات جنائية– مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ) تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء ما أدى إلى إصابتهما بجروح قطعية ، لخلافات بينهما إثر معاكسة أحدهما لإحدى الفتيات بمحل سكنهما وإعتراض الآخر على ذلك ، واستخلص أحدهما السلاح الأبيض من الآخر وتعدى عليه ما أدى إلى بتر يده "تم حجزه والتحفظ عليه بأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم" ، وضبط الآخر والأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.