نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448هـ.

وأعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر بهذه المناسبة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة والعافية، وعلى الأزهر الشريف قيادةً وعلماء وطلابًا، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يواصل الأزهر الشريف أداء رسالته في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.