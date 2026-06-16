عايزين مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتلاء شخص منبر زاوية والسخرية من النساء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن صعود أحد الأشخاص منبر بأحد الزوايا المخصصة للصلاة بالدقهلية وترديد عبارات ساخرة تشير إلى أهمية منع السيدات من استخدام الهواتف الذكية.







بالفحص أمكن تحديد الزاوية المشار إليها (كائنة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية)، وتم تحديد وضبط الأشخاص القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو (3 عاطلين – مقيمين بنطاق مدينة المنصورة)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتصويرهم ونشرهم المقطع على صفحة أحدهم بمواقع التواصل الاجتماعى بشكل ساخر لرفع معدلات المشاهدة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.