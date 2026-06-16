خبطهم وجري.. القبض على شخص صدم فتاتين بدراجته النارية في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة والإصطدام بفتاتين حال سيرهما بأحد الشوارع بالجيزة مما أدى إلى إصابتهما.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الفتاتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (طالبتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة "مصابتان بكدمات وكسور") ، وبسؤالهما قررتا أنه بتاريخ 13 / الجارى حال سيرهما بأحد الشوارع بالقرب من محل سكنهما اصطدمت بهما دراجة نارية (لاذ قائدها بالفرار) مما أدى إلى إصابتهما المشار إليها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ، وقائدها ("لا يحمل رخصة قيادة" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد وعلل هروبه خشية مساءلته قانونياً.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية.