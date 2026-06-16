حسين فهمي ولبلبة في احتفالية الفنون التفاعلية في الجامعة الأمريكية

حرص عدد من نجوم الفن في مقدمتهم حسين فهمي ولبلبة على حضور الأمسية الفنية للفنان غسان يمين والتي في ساحة مركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الأمريكية التي تجمع بين الموسيقى والفنون التفاعلية.





نشرت وسائل إعلام صينية صوراً جديدة للنجم حسين فهمي خلال مشاركته في تصوير العمل الوثائقي "The Story I Found in China"، الذي تنتجه شبكة CGTN الصينية ضمن مشروع ثقافي يسلط الضوء على التجارب الإنسانية والتبادل الحضاري بين الصين والعالم العربي.



وأظهرت الصور حسين فهمي في عدد من المواقع الصينية خلال جولات ميدانية ولقاءات مع شخصيات ومواطنين صينيين، في إطار رحلة تستكشف ملامح التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تشهده الصين المعاصرة.



ومن المنتظر عرض العمل قريباً، وسط اهتمام إعلامي واسع في الصين والعالم العربي، خاصة مع ما يحمله من رسائل ثقافية وإنسانية تتجاوز حدود العمل الوثائقي التقليدي، لتشكل جسراً جديداً للتواصل بين الشعبين المصري والصيني.

