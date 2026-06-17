الديهي: تباين أمريكي أوروبي بشأن أوكرانيا.. وزيلينسكي يسعى لتعزيز موقفه قبل اجتماعات بروكسل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كواليس الاجتماعات الدولية الأخيرة كشفت عن تباينات واضحة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بشأن التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت يواصل فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحركاته الدبلوماسية لحشد مزيد من الدعم الغربي لبلاده.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن هناك محاولات جرت لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد لقاءات أو اجتماعات إضافية، إلا أنه فضل الاكتفاء بالمشاركة في اجتماع موسع ضم قادة مجموعة السبع، بحضور الرئيس الأوكراني، مشيرًا إلى أن زيلينسكي حظي باستقبال وترحيب لافت من جانب عدد من القادة المشاركين.



وأضاف أن ترامب بدا متحفظًا خلال القمة، وهو ما أرجعه إلى طبيعته المعروفة بعدم تفضيل الاجتماعات المطولة والقمم التي تتطلب جلسات نقاش طويلة وترجمة مستمرة، لافتًا إلى أن ترتيبات جدول أعمال القمة جاءت بما يتوافق إلى حد كبير مع توجهاته ورغباته.

صيغة سياسية تحفظ ماء وجه أوكرانيا



وأضاف أن فرنسا وبريطانيا تتبنيان موقفًا يقوم على ضرورة التوصل إلى صيغة سياسية تحفظ ماء وجه أوكرانيا