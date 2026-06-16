نشأت الديهي: إشادة أوروبية بالإصلاحات المصرية وتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش حضوره قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، مؤكدًا أن اللقاء عكس مستوى الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأبرز التقدير الأوروبي للدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أشادت بما حققته مصر من إصلاحات هيكلية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الدولة المصرية تمضي بخطى جادة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية.

وأكد أن الإشادة الأوروبية لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتدت إلى الدور المصري الحيوي في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن خبرة الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية المختلفة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وجسرًا مهمًا للتواصل بين دول الشمال والجنوب.

العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تطورًا مستمرًا



ولفت إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف المستويات، سواء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية أو الأمنية، مؤكدًا أن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية عكست بوضوح أهمية مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.