قافلة شاملة من جامعة قناة السويس إلى الدفرسوار لتقديم خدمات طبية وبيطرية وزراعية

نظمت جامعة قناة السويس قافلة تنموية شاملة إلى منطقة الدفرسوار بمركز ومدينة فايد، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الأستاذة لبنى ذكي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة وحرصها على الوصول بخدماتها إلى مختلف المناطق الأكثر احتياجًا،

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تواصل تنفيذ خطتها في تنظيم القوافل المتكاملة التي تجمع بين الخدمات الطبية والتوعوية والبيطرية والزراعية، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على الإسهام في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تمثل أحد الجسور الفاعلة التي تربط الجامعة بالمجتمع المحيط وتسهم في تلبية احتياجاته الصحية والتنموية.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي أن القافلة تأتي في إطار جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي وتقديم خدمات متنوعة تستهدف دعم الأسر المصرية، مؤكدة أهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الجامعة تحرص على إشراك الطلاب في الأنشطة المجتمعية الهادفة، بما يسهم في تنمية روح التطوع والانتماء لديهم، وترسيخ مفهوم المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا على العيادات الطبية المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين على العيادات 500 مستفيد تلقوا خدمات الكشف الطبي والاستشارات الصحية في عدد من التخصصات المختلفة.

وفي الجانب البيطري، نجحت القافلة في تقديم خدماتها لعدد 40 مستفيدًا، بإجمالي 326 حالة بيطرية، بما يعكس الاهتمام بدعم الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الحيوانات باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية المهمة للأسر المستفيدة.

كما تضمنت القافلة تنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية في مجال علم النفس التربوي، استهدفت 30 مستفيدًا، وتناولت العديد من القضايا التربوية والمجتمعية، من بينها أساليب التعامل الإيجابي مع الأطفال، والحد من السلوكيات التربوية الخاطئة، والتوعية ببعض المشكلات التي قد تواجه الطلاب مثل تشتت الانتباه وبطء وصعوبات التعلم وسبل التعامل معها، إلى جانب تعزيز الدافعية نحو التعلم، والدعم النفسي، وتعديل السلوك، والوقاية من الضغوط المختلفة.

وفي إطار نشر الثقافة الصحية، نظمت القافلة عددًا من الندوات التوعوية المتخصصة في مجال التمريض الباطني والجراحي، تناولت التوعية بأضرار التدخين وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وسبل الإقلاع عنه، والتأكيد على أهمية الوقاية من التدخين السلبي، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة بمبادئ الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات الطارئة مثل النزيف والإغماء والكسور والجروح. كما شملت الفعاليات التوعية بأمراض الباطنة المزمنة، وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، من خلال تقديم الإرشادات الخاصة بالمتابعة الصحية السليمة، وأهمية ممارسة الرياضة، واتباع الأنظمة الغذائية الصحية التي تسهم في تجنب المضاعفات وتحسين الحالة الصحية للمرضى.

وفي الجانب الزراعي، نفذت القافلة زيارات ميدانية لحقول الذرة الشامية والسمسم والفول السوداني، بهدف توعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية المتعلقة بالري والتسميد ومقاومة الحشائش لزيادة الإنتاجية، حيث يمر محصول السمسم بمرحلة التزهير وبدء العقد، بينما يمر محصول الذرة بمرحلة التزهير وتكوين الكيزان. كما تم تقديم الإرشادات اللازمة للتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، ومنها نقص مياه الري والملوحة والتربة الجيرية وبعض الإصابات الحشرية والمرضية، من خلال اتباع الممارسات الزراعية السليمة واستخدام المبيدات الموصى بها والسماد العضوي. واختُتمت الفعاليات الزراعية بعقد ندوة إرشادية حول أهم الأمراض النباتية التي تصيب المحاصيل السائدة بالقرية وطرق مكافحتها، مع الإجابة عن استفسارات المزارعين وتوزيع مطويات تضم أبرز التوصيات الزراعية.

وقد تم تنظيم القافلة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، وبمشاركة فعالة من أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس، بقيادة الطالب محمد شريف، مقرر الأسرة، في صورة تعكس تكاتف مختلف قطاعات الجامعة من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.