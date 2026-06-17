إجراء القرعة الثانية لأراضي توفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة.. 22 يونيو

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين الذين انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم وسداد الدفعات المقدمة بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، بمقر جهاز المدينة.

وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة أنه سيتم إجراء القرعة للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد بالقطاع الثاني، بالإضافة إلى عملاء منطقة الثورة الخضراء وفقًا للمخطط بالقطاع الأول، وذلك بحسب شرائح المساحات المعتمدة بالمخطط، بعد خصم نسبة الطرق، وطبقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

وأضاف الجهاز أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على كشوف الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة بالكيلو 55 طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي.

وأشار إلى أنه سيبدأ تسجيل الحضور يوم إجراء القرعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بمقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بحضور القرعة إلا بموجب بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي مُثبت للشخصية.